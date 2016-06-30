Украина и Австрия повышают ставки в рамках борьбы с уклонениям от уплаты налогов

Украина и Австрия в рамках пересмотра двусторонней конвенции об избежании двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов договорились повысить ставки налогообложения дивидендов, процентов и прибыли при взаимных операциях.

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Об этом говорится в сообщении Министерства финансов по итогам переговоров, прошедших в Вене (Австрия) при участии представителей Минфина и Государственной фискальной службы.

«Министерство финансов активно работает над ликвидацией лазеек для уклонения от уплаты налогов. Для этого Минфин продолжает работу по приведению действующих соглашений об избежании двойного налогообложения в соответствие с международными стандартами», - подчеркнули в Минфине.

По информации министерства, ставка налогообложения дивидендов увеличивается до 15% с 10%, ставка налогообложения процентов увеличивается до 5% с 2%, налогообложение роялти также составит 5%, хотя ранее этот вид доходов налогом не облагался. Ставки роялти за пользование авторским правом на произведения литературы, искусства, включая кинематографические фильмы, вырастет до 10% с 5%.

Как сообщал УНИАН, в марте текущего году Министерство финансов Украины анонсировало проведение переговоров о пересмотре конвенций о двойном налогообложении с Голландией, Великобританией, Бельгией, Швейцарией и Австрией.