Ликвидацию банка "Киевская Русь" продлили на 2 года

Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение продлить сроки ликвидации банка «Киевская Русь» на 2 года – до 16 июля 2018 года включительно.

Читайте такжеФонд гарантирования начал ликвидацию банка "Хрещатик"

Как сообщила пресс-служба фонда, на этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Александра Волкова.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины по рекомендации Фонда гарантирования 17 июля 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Киевская Русь», в котором с 19 марта работала временная администрация.

Банк «Киевская Русь» (г. Киев) работал на рынке Украины с 1996 года и входил в группу крупных банков. Основным акционером банка, по данным НБУ, является Виктор Братко.