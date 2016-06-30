Зеркальные меры: Украина может продлить продуктовое эмбарго против РФ до 2018 года

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает продлить зеркально эмбарго в отношении российских продуктов питания до конца 2017 года в ответ на аналогичные действия России.

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Об этом сообщила журналистам торговый представитель Украины Наталья Микольская.

«Мы предлагаем продлить наше эмбарго на аналогичный срок, на который Российская Федерация продлила свое», - сказала она.

При этом Микольская подчеркнула, что министерство готово вынести этот вопрос на заседание правительства.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2017 года продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции Запада, которое было применено к Украине со вступлением в силу Соглашения об ассоциации с Евросоюзом с 1 января 2016 года.

В декабре 2015 года российская власть приняла ряд решений, которые ограничивают, а в некоторых сегментах полностью отменяют торговые отношения с Украиной.

Среди таких решений - приостановка Россией действия договора о зоне свободной торговли в отношении Украины в рамках СНГ.

Ограничительные меры вступили в силу с 1 января 2016 года. Тогда же Россия ввела эмбарго на экспорт украинского продовольствия и ряда промышленных товаров.

2 января Украина ввела зеркальные торговые меры, а именно – импортные пошлины на широкий спектр российских товаров и товарных групп в размере от 1,5% до 19%. Часть пошлин имеет переходный период в 3-5 лет.