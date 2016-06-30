Платежный баланс Украины в мае сведен в "плюс" $374 миллиона

Платежный баланс Украины в мае текущего года, по предварительным данным, сведен с профицитом на уровне 374 млн долл., что на 54 млн долл., или на 16,9%, больше профицита за май 2015 года на уровне 320 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, с начала года, за январь-май, сальдо платежного баланса стало положительным и составляет 29 млн долл., при этом за аналогичный период предыдущего года платежный баланс был сведен с дефицитом в 1,789 млрд долл.

Согласно приведенным данным, текущий счет платежного баланса в мае сведен с профицитом 403 млн долл., за январь-май – с дефицитом 424 млн долл.

Счет операций с капиталом сведен с профицитом на уровне 12 млн долл. в мае и 43 млн долл. – в январе-мае.

Финансовый счет сведен с профицитом 41 млн долл. в мае, с дефицитом в 410 млн долл. – за январь-май.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в апреле текущего года сведен с профицитом на уровне 468 млн долл. против дефицита по итогам апреля 2015 года на уровне 168 млн долл. За январь-апрель сальдо платежного баланса было отрицательным – на уровне 345 млн долл.

Платежный баланс Украины по итогам 2015 года вернулся из дефицитного в профицитное состояние, положительное сальдо составило 849 млн долл. США против отрицательного сальдо в 13,3 млрд долл. США в 2014 году.

Национальный банк Украины прогнозирует профицит сводного платежного баланса в 2016 году на уровне около 1,2 млрд долл., что вместе с поступлениями от МВФ позволит нарастить международные резервы Украины до 18,7 млрд долл.