НБУ сегодня купил у банков почти $71 миллион

Национальный банк Украины на валютном аукционе в четверг, 30 июня, купил у банков 70,8 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 24,8288 грн/долл., а общий объем принятых заявок участников рынка – 81,4 млн долл.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 15:00 установились на уровне 24,81/24,83 грн/долл.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу установился на уровне 24,8265 грн/долл., участники рынка заключили 425 сделок на сумму 345,41 млн долл.