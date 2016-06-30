В Украине вырос дефицит внешней торговли: импорт товаров превысил экспорт на $1,8 миллиарда

Дефицит внешней торговли товарами Украины по итогам января-мая 2016 года составил 1,753 млрд долл., что на 12,2% больше дефицита за январь-май 2015 года на уровне 1,562 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на предварительные данные, экспорт товаров в январе-мае 2016 года составил 12,550 млрд долл., сократившись по сравнению с январем-маем 2015 года на 12,7%, импорт сократился на 10,2% - до 14,303 млрд долл.

Нацбанк отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины по итогам января-апреля 2016 года, по оценкам НБУ, составил 1,706 млрд долл., что на 28,9% больше дефицита за январь-апрель 2015 года на уровне 1,324 млрд долл.