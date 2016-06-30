У Гонтаревой заявили, что банковская система Украины уже прозрачна

Банковская система Украины в настоящее время является прозрачной в части структуры акционеров банков, сообщил сегодня журналистам заместитель главы Национального банка Украины Владислав Рашкован.

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По его словам, когда он пришел в Национальный банк, в марте 2014 года, рынок фактически не знал, кто реально являются собственниками украинских банков, потому что НБУ последний раз публиковал эту информацию в апреле 2012 года.

«К настоящему времени 98,7% активов банков находятся в прозрачных банках, то есть банках, где мы знаем, кто является собственником. Фактически это 100%, потому что есть у нас 1,3% миноритарных акционеров в целом по банковской системе, которые владеют меньшей долей, чем нужно для раскрытия, и могут не раскрываться. Это достаточно высокий показатель по сравнению с мировой практикой», - сказал Рашкован.

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Согласно представленной презентации НБУ, по состоянию на 30 июня 92 банка являются прозрачными в части структуры собственности, в отношении 5 банков регулятор продолжает согласование собственников, в отношении еще 5 банков – структура собственности согласована и ожидается оформление права собственности.

Как сообщал УНИАН, в марте прошлого года Нацбанк обязал банки предоставить сведения о своих реальных собственниках и контролерах, а в октябре обнародовал перечень из 48 банков с непрозрачной структурой собственности, обязав банки завершить процесс легализации собственников до конца первого квартала 2016 года.