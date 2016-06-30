Крупнейшие банки Украины по результатам стресс-тестирования увеличили капитал почти на 100 миллиардов

Уставный капитал 20 крупнейших украинских банков по результатам проведенного стресс-тестирования увеличен на 98,6 млрд грн.

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Об этом говорится в материалах НБУ к пресс-конференции по итогам реформирования финансового сектора Украины за 2014 - 2016 годы.

Согласно презентации НБУ, на фоне выведения банков с рынка рост общего капитала составил 39 млрд грн, или 18%.

«Порядка 100 млрд живого капитала было внесено в украинские банки, и это позволило вернуть доверие вкладчиков к коммерческим банкам», - отметил в ходе пресс-конференции заместитель главы НБУ Владислав Рашкован.

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По оценкам НБУ, с апреля 2015 года приток срочных гривневых депозитов юридических и физических лиц в банковскую систему Украины составил 30 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по результатам диагностики 20 крупнейших по объему активов банков, проведенной Национальным банком Украины в 2015 году, 16 финучреждений требовали докапитализации, при этом 5 банков выполнили трехлетнюю программу досрочно, а 2 банка были выведены с рынка из-за нежелания или невозможности акционеров выполнить предоставленные планы.

В этом году НБУ проведет диагностику еще 40 банков и, в результате, проанализирует активы 60 банков, на которые в совокупности приходится 97% банковского сектора.