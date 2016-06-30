UniCredit Bank увеличивает капитал на 5,2 миллиарда гривень

Акционеры одного из крупнейших в Украине банков по объему активов - UniCredit Bank («Укрсоцбанк») - на собрании сегодня, 30 июня, приняли решение увеличить капитал банка на 5,2 млрд грн.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, капитал будет увеличен путем частного размещения акций дополнительного выпуска существующей номинальной стоимости среди акционеров, в результате чего капитал вырастет до 16,739 млрд грн.

Банк напомнил, что докапитализация проводится по согласованному с Национальным банком Украины планом, в рамках которого капитал UniCredit Bank будет увеличен на 10,645 млрд грн в три этапа. В апреле банк сообщал о первом транше на увеличение уставного капитала в размере 3,8 млрд грн.

Справка УНИАН. UniCredit Bank - объединенная структура, образованная в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине, «УниКредит Банка» и «Укрсоцбанка».

В декабре 2013 года был завершен процесс интеграции банков, и объединенный банк продолжает работу под названием UniCredit Bank.

В 2015 году банк получил 3,225 млрд грн убытка, что на 154,056 млн грн, или на 4,6%, ниже показателя за предыдущий год.

В январе этого года холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая «Альфа-Банком», подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 100% акций «Укрсоцбанка». Закрытие сделки ожидается в 2016 году. После ее завершения планируется объединение банка в течение нескольких лет с «Альфа-Банком» (Украина).