В еврозону вернулась инфляция

Инфляция в еврозоне в июне составила 0,1% против дефляции 0,1% в мае, сообщает RNS со ссылкой на Eurostat.

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Наиболее высокие темпы роста потребительских цен были зафиксированы в сфере услуг (1,1% по сравнению с 1% в мае), в продуктах питания, алкоголя и табака (0,9% по сравнению с маем), в промышленных товарах (0,4% по сравнению с 0,5% в мае) и энергетике (минус 6,5% по сравнению с минус 8,1% в мае).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае по сравнению с предыдущим месяцем, апрелем 2016 года, замедлилась до 0,1% с 3,5%, зафиксированных в апреле к марту.

В годовом выражении, к маю 2015 года, инфляция в мае 2016 года замедлилась до 7,5% с 9,8%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, в январе-мае, потребительские цены в Украине выросли на 5,2%.