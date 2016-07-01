Нацбанк продолжает укреплять официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2482.8412 (30 июня – 2485.4409)

100 EUR – 2756.4503 (30 июня – 2756.3540)

10 RUR – 3.8688 (30 июня – 3.8679)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 30 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов остаются на уровне середины торгов - 24,81/24,83 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,5713/27,5935 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3862/0,3867 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,8284 грн/долл., к этому часу заключено 580 сделок на сумму 623,16 млн долл.