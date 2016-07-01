В Госказначействе отчитались об остатках денег на счете

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 июля 2016 года составил 17,996 млрд грн, что на 417 млн грн, или на 2,3%, меньше показателя на 1 июня текущего года.

Читайте такжеСводный бюджет Украины ушел в "минус" на 3,8 миллиарда гривень

Как сообщается на сайте Госказначейства, по сравнению с июнем прошлого года остаток средств на едином казначейском счете в июне текущего года снизился в 1,4 раза.

По сравнению с началом года остаток средств на счете Госказначейства вырос в 2 раза.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Госказначейства на 1 июня 2016 года составил 18,413 млрд грн, что на 2,168 млрд грн, или на 13,3%, больше показателя на 1 мая текущего года.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.