Сводный бюджет Украины ушел в "минус" на 3,8 миллиарда гривень

Сводный бюджет Украины в январе-мае 2016 года выполнен с дефицитом на уровне 3,779 млрд грн против профицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 19,394 млрд грн.

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Согласно данным на сайте Министерства финансов Украины, доходы сводного бюджета в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 12,2% - до 280,104 млрд грн, расходы – на 23,6%, до 283,777 млрд грн.

Согласно приведенным данным, государственный бюджет Украины в январе-мае сведен с дефицитом в 26,447 млрд грн, в то время как за аналогичный период прошлого года госбюджет был выполнен с профицитом на уровне 5,610 млрд грн.

Доходы госбюджета в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 7% - до 219,227 млрд грн, расходы – на 23,6%, до 245,599 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, поступления в общий фонд местных бюджетов за январь-май текущего года, без учета трансфертов, составили 53,9 млрд грн, что на 48,8%, или на 17,7 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Дефицит госбюджета Украины по итогам 2015 года на уровне 45,2 млрд грн составил 57,4% годового планового показателя с изменениями на уровне 78,6 млрд грн. При этом уровень годового дефицита госбюджета на 32,9 млрд грн ниже аналогичного показателя за 2014 год на уровне 78,1 млрд грн.

Верховная Рада Украины 25 декабря 2015 года приняла госбюджет на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и доходами 595 млрд грн.