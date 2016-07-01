Кабмин утвердил два сценария развития экономики: по оптимистическому ожидает роста ВВП на 3-4% в год

Кабинет министров Украины утвердил представленные Министерством экономического развития и торговли Украины показатели развития экономики на 2017-2019 годы, предполагающие рост ВВП на уровне 3% в год, рост промышленного производства на уровне 3%, а также реальной заработной платы и социальных стандартов.

Читайте такжеУ Гонтаревой ожидают роста ВВП в этом году на 1,1% при инфляции 12%

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства.

Кабмин рассматривает два сценария экономического развития страны в 2017 году, и согласно оптимистическому сценарию прогнозирует рост экономики на уровне 3% при инфляции 8,1%.

Об этом в ходе заседания правительства сообщил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив, представляя Основные макроэкономические показатели развития Украины, подготовленные Минэкономразвития, Минфином, Минагропродом и рядом других ведомств.

Оптимистический сценарий базируется на допущении, что основным двигателем развития станут инвестиции в реальный сектор.

Читайте такжеБюджетная резолюция: Кабмин спрогнозировал курс гривни на ближайшие три года

По пессимистическому сценарию рост ВВП, по оценкам правительства, составит 1,5% при инфляции более 10%.

«Мы рассматриваем два сценария. Один сценарий - успешное и быстрое реформирование экономики при поддержке международного сообщества и в условиях благоприятной рыночной конъюнктуры. Рост ВВП по сценарию номер один прогнозируется на уровне 3%, номинальный ВВП - 2,6 трлн грн, инфляция - 8,1%, - сказал Кубив. - Сценарий номер два предполагает реализацию реформ, но на фоне ослабления спроса и процессов модернизации экономики. По сценарию номер два прогнозируется рост ВВП на уровне 1,5%, инфляция 10,3%».

Кубив также отметил, что два сценария рассматриваются и для 2018-2019 годов. Так, по оптимистическому сценарию рост экономики составит 4%, по пессимистическому - 2% в год. Основными факторами, которые будут способствовать развитию экономики, станут инвестиции, рост экспорта и рост внутреннего потребления.

Как сообщал УНИАН, бюджетная резолюция, подготовленная Министерством финансов в рамках планирования бюджета на 2017 год, также предполагает рост экономики на уровне 3% в 2017 году при инфляции 8,1% и курсе гривни 27,2 грн за доллар.