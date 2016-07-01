Прогнозы от Кабмина на 2016 год: рост экономики на 1% при инфляции 14%

Кабинет министров Украины прогнозирует рост экономики страны в текущем году на уровне 1% при инфляции 14%, сказала в ходе заседания правительства первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юлия Ковалив.

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По ее словам, это консервативный сценарий развития экономики, однако он учитывает реальное состояние дел в экономике.

«В 2016 году экономика начала расти. Мы ожидаем в 2016 году а на уровне 1%, ожидаем снижения инфляции до 14%, - сказала Ковалив. - Это консервативный прогноз. Он не базируется на каких-либо особо оптимистических допущениях. Однако мы ожидаем, в частности, дальнейшего снижения ставки Национального банка, что удешевит ресурсы для экономики. Мы также ожидаем прироста инвестиций. Если мы посмотрим по результатам 5 месяцев этого года, прямые иностранные инвестиции составили 1,8 млрд долл.».

Как сообщал УНИАН, Кабмин на сегодняшнем заседании утвердил представленные Министерством экономического развития и торговли Украины показатели развития экономики на 2017-2019 годы, предполагающие рост ВВП на уровне 3% в год, рост промышленного производства на уровне 3%, а также рост реальной заработной платы и социальных стандартов.