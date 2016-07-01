У Гройсмана обещают рост реальной зарплаты впервые за три года, но в 2017

Кабинет министров Украины прогнозирует в 2017 году рост реальной заработной платы на уровне 5,4%, сообщила в ходе заседания правительства первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юлия Ковалив.

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«Мы ожидаем рост реальной зарплаты на уровне 5,4%. Рост реальной зарплаты будет выше, чем рост ВВП. Мы также прогнозируем снижение безработицы до 8,7% с 9%», - сказал Ковалив.

Присутствовавший на заседании вице-премьер-министр Павел Розенко также подчеркнул, что рост зарплаты будет зафиксирован впервые за три последних года. Кроме того, это будет способствовать росту социальных стандартов в целом. «Рост будет выше, чем инфляция», - сказал Розенко.

Как сообщал УНИАН, Кабмин на сегодняшнем заседании утвердил представленные Министерством экономического развития и торговли Украины показатели развития экономики на 2017-2019 годы, предполагающие рост ВВП на уровне 3% в год, рост промышленного производства на уровне 3%.