Гривня укрепилась на межбанке до 24,82 за доллар

В пятницу, 1 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,80/24,82 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,5528/27,5725 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3859/0,3865 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 24,81 грн/долл., к этому часу заключено 28 сделок на сумму 8,4 млн долл.