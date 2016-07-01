С сегодняшнего дня отменяется налогообложение пенсий для около 300 тысяч украинцев

В Украине с 1 июля вступил в силу закон, согласно которому отменяется налогообложение пенсий для около 300 тысяч пенсионеров.

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Как сообщает Правительственный портал, об этом на заседании правительства заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

«Это была инициатива правительства, которую поддержала Верховная Рада Украины, и с сегодняшнего дня у нас отменяется налогообложение пенсий для около 300 тысяч пенсионеров», - сказал он и пояснил: «Это означает, что, прежде всего, чернобыльцы, шахтеры, бывшие военнослужащие и другие будут получать свои пенсии без уплаты налога».

Напомним, 2 июня Верховная Рада приняла закон о повышении уровня облагаемых налогом пенсий до 10 740 грн с 4 350 грн, и установила ставку налогообложения 18% от суммы превышения, при этом оставив ограничение выплат работающим пенсионерам. 10 июня президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.