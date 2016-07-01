Без четырех нулей: белорусы привыкают к новым рублям и ценам после деноминации (фоторепортаж)

Белорусская система безналичных расчетов практически полностью восстановилась после деноминации национальной валюты.

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С 1 июля на новых деньгах Беларуси стало на четыре нуля меньше. Цены на товары и услуги, соответственно, уменьшились в десять тысяч раз. Также впервые с советских времен в стране в обращение введены металлические монеты.

Как передает корреспондент РИА Новости, в большинстве магазинов и других торговых точках уже принимают платежи по карточкам, выпущенным как в Беларуси, так и за ее пределами. Банкоматы большинства банков также начали работать, но некоторые из них все еще загружены купюрами старого образца.

В некоторых магазинах сдачу пока выдают только старыми купюрами. По словам продавцов, новые деньги в магазинах появляются только после того, как ими рассчитываются покупатели.

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Также работники магазинов заявили, что пока стараются выдавать сдачу деньгами одного образца — старого или нового.

"Представляете, путаница начнется, если я начну выдавать сдачу частично новыми, а частично старыми деньгами? Вот нужно мне дать вам сдачу 8 рублей 52 копейки. И что мне выдавать вам 8 рублей новыми и 5200 старыми? Запутаешься", — пояснила продавец супермаркета "Евроопт".

При этом из примерно десяти магазинов в Минске только в одном заявили, что принимают только наличные деньги. Там пояснили, что терминал "вроде работает", но руководство торговой точки решило пока не использовать его "от греха подальше".

Жители Беларуси с интересом и опасением отнеслись к результатам прошедшей деноминации. С утра некоторые из них пришли к банкоматам проверить балансы своих карт.