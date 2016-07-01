Нацбанк держит официальную гривню на уровне 24,82 за доллар
Официальный курс НБУ на 2 июля: 100 USD – 2482,1412 гривни; 100 EUR – 2763,8642 гривни; 10 RUR – 3,8773 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2482,1412 (1 июля – 2482,8412)
100 EUR – 2763,8642 (1 июля – 2756,4503)
10 RUR – 3,8773 (1 июля – 3,8688)
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Как сообщал УНИАН, 1 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,79/24,83 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,5358/27,6780 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3879/0,3889 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 24,8214 гривни/доллар, участники рынка заключили 401 сделку на сумму 228,31 миллиона долларов.