Доходы бюджета с начала года выросли почти на 8% - Госказначейство

Поступления в общий фонд государственного бюджета Украины в январе-июне 2016 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,8% - до 250,4 миллиарда гривень, говорится в сообщении Государственной казначейской службы.

Налоговые поступления сформировали более половины доходов бюджета и составили 173,6 миллиарда гривень. Рост налоговых платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 31,5%.

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Доходы местных бюджетов в январе-июне выросли на 47% - до 69 миллиардов гривень. В то же время объем платежей по единому социальному взносу снизился на 28% - до 62,3 миллиарда гривень в связи со снижением ставки ЕСВ.

Как отмечается в сообщении, публикация приведенных данных проводится впервые и отныне будет ежемесячной. "Начиная с 1 июля 2016 года и на каждое последующее первое число месяца с соответствующей информацией можно ознакомиться в рубрике "Выполнение бюджетов", подрубрика "Доходы", - сказано в сообщении

Как сообщал УНИАН, поступления в общий фонд местных бюджетов за январь-май текущего года, без учета трансфертов, составили 53,9 миллиарда гривень.