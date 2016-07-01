Президент Украины Петр Порошенко считает, что худшее в украинской экономике уже позади, а это является следствием проведенных реформ.

Об этом он сказал в интервью болгарскому телеканалу bTV.

"Если говорить о реформах, то за полтора года мы сделали больше, чем за 25 лет. И все эти изменения выходят из Соглашения об ассоциации с ЕС, которое я подписал в первые два месяца на посту президента", - сказал глава государства.

Порошенко напомнил также, что Россия, кроме всего прочего, объявила Украине эмбарго.

"В 2013 году 32% торгового оборота Украины было с Российской Федерацией. Сегодня, когда Россия закрыла свои рынки с целью поставить нас на колени, торговый оборот с ней составляет 8%", - отметил он.

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Кроме того, по словам Порошенко, Россия приостановила поставки газа и угля в Украину, блокировала энергетику, не принимает украинских товаров.

"Но мы не упали на колени, и сегодня, еще в первом квартале 2016 года, начинаем замечать рост: растут поступления, растет ВВП. Сегодня с уверенностью могу сказать, что худшее уже позади, и это является следствием наших реформ", - подчеркнул президент.