Детенизация экономики позволит привлечь до 1 триллиона гривень - Гройсман

Эффективная детенизация экономики позволит привлечь на благо граждан Украины не менее 1 триллиона гривень, сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"По оценкам всех экспертов у нас 45-60% - это теневая экономика. Если у нас номинальный ВВП 2,2 триллиона гривень, то это (теневой сектор - УНИАН) 1 триллион гривень, который (в случае выведения из тени - УНИАН) может работать на граждан Украины", - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил представленные Министерством экономического развития и торговли Украины показатели развития экономики на 2017-2019 годы, предполагающие рост ВВП на уровне 3% в год, рост промышленного производства на уровне 3%, а также реальной заработной платы на 5,4% и рост социальных стандартов.