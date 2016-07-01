Харьковские налоговики собрали на 40% больше запланированного

С начала года в бюджет всех уровней поступило почти 14 миллиардов гривень налогов и сборов, сообщает depo.ua со ссылкой на пресс-службу ГУ ДФСУ в Харьковской области.

"Это на 5,4 миллиарда гривень больше, чем за соответствующий период прошлого года", - говорится в сообщении.

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В частности, в государственный бюджет поступило 10,1 миллиарда гривень, что на 4,1 миллиарда гривень больше, чем в первом полугодии прошлого года.

В бюджеты местных общин поступило 3,9 миллиарда гривень, что на 1,4 миллиарда гривен больше прошлогодних поступлений.

При этом, в июне 2016 года местные бюджеты получили 665,4 миллиона гривень.

Основными налогами, которые наполняют казну местных общин, является налог на доходы физических лиц (2,1 миллиарда гривень), единый налог (638,4 миллиона гривень) и земельный налог и арендная плата (561 миллион гривень).