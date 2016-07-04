Министр финансов Британии намерен существенно снизить налог на прибыль

По мнению Осборна, такой шаг необходим для привлечения инвестиций в экономику страны после состоявшегося на прошлой неделе референдума о членстве Британии в ЕС, в ходе которого британцы высказались за выход из Евросоюза, передает Русская служба Би-Би-Си.

В интервью Financial Times министр заявил, что ставка налога на прибыль компаний может опуститься в Британии ниже 15% с нынешних 20%.

Как отметил Осборн, подобная мера является частью его плана по созданию "суперконкурентоспособной экономики" с низким налогообложением для бизнеса.

Представитель министерства финансов подтвердила, что информация, изложенная в Financial Times, корректна, однако не смогла назвать точных сроков введения более низкого налога на прибыль компаний.

В марте нынешнего года Джордж Осборн говорил о том, что к 2020 году налог на прибыль компаний в Британии сократится до 17%.