Министр финансов Британии намерен существенно снизить налог на прибыль
Британский министр финансов Джордж Осборн пообещал существенно снизить ставку налога на прибыль компаний.
По мнению Осборна, такой шаг необходим для привлечения инвестиций в экономику страны после состоявшегося на прошлой неделе референдума о членстве Британии в ЕС, в ходе которого британцы высказались за выход из Евросоюза, передает Русская служба Би-Би-Си.
В интервью Financial Times министр заявил, что ставка налога на прибыль компаний может опуститься в Британии ниже 15% с нынешних 20%.
Как отметил Осборн, подобная мера является частью его плана по созданию "суперконкурентоспособной экономики" с низким налогообложением для бизнеса.
Представитель министерства финансов подтвердила, что информация, изложенная в Financial Times, корректна, однако не смогла назвать точных сроков введения более низкого налога на прибыль компаний.
В марте нынешнего года Джордж Осборн говорил о том, что к 2020 году налог на прибыль компаний в Британии сократится до 17%.