Глава МВФ Лагард нашла в Brexit плюсы для Евросоюза

Выход Великобритании из Евросоюза даст европейским лидерам больше свободы действий для проведения реформ и продвижения проектов, против которых выступали британцы, считает глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

"Я слышала, как комиссары Евросоюза один за другим говорили: "Это так сложно, мы не можем сделать этого из-за британцев", — приводит слова Лагард американское издание Financial Times, передает РИА Новости.

Глава МВФ выразила мнение, что Европа окажется сильнее после выхода Великобритании из ЕС.

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Ранее Лагард призвала власти Великобритании обеспечить плавный переход к новым экономическим отношениям между страной и Евросоюзом после решения о выходе из ЕС.

В Великобритании 23 июня прошел референдум по членству Великобритании в Евросоюзе. Согласно официальным данным, за выход страны из ЕС проголосовали 51,9% британцев.