Не угодил Путину: миллиардер Прохоров продает РБК и все активы в России - СМИ
14 апреля, в день прямой линии с Владимиром Путиным, ФСБ провела в структурах «Онэксима» обыски. Неофициальная причина – редакционная политика холдинга РБК, опубликовавшего несколько расследований об офшорных счетах людей из окружения Путина.
Группа «Онэксим» российского миллиардера Михаила Прохорова распродаст все принадлежащие ей активы. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в структурах группы, а также получивший предложение о покупке некоторых активов собеседник, и знакомый Прохорова.
Читайте такжеПутин предупредил об ответной реакции РФ в случае вступления Финляндии в НАТО
По словам источников, «Онэксим» сейчас ищет покупателей сам, не привлекая к этому никаких посредников. Представитель «Онэксима» отказался прокомментировать данную ситуацию.
14 апреля, в день прямой линии с Владимиром Путиным, ФСБ провела в структурах «Онэксима» обыски. Центр общественных связей ФСБ назвал их «оперативными мероприятиями», связанными с расследованием уголовного дела, касающегося банка «Таврический» (его санирует МФК, у Прохорова 47,45% акций). Но неофициально федеральные чиновники и люди, знакомые с руководством «Онэксима», называли другую причину – редакционную политику холдинга РБК, опубликовавшего несколько расследований об офшорных счетах людей из окружения Путина. Меньше чем через месяц после обысков все редакционное руководство РБК ушло в отставку. Связано ли решение продать активы с обысками, собеседники «Ведомостей» не говорят. Ходят слухи, что продажа может быть настоятельной рекомендацией Кремля, но подтверждений этому нет, сообщил один из них. «Нет. Это не так. Полная глупость», – заявил на это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Читайте также"Путин-убийца": в Финляндии российскому президенту устроили "теплый прием" (фоторепортаж, видео)
«Онэксим» владеет активами в горно-металлургической отрасли (UC Rusal, «Уралкалий»), финансах (страховая компания «Согласие», банки «Ренессанс капитал», «Ренессанс кредит», МФК), энергетике («Квадра»), недвижимости (ОПИН), медиа (РБК, «Сноб»). Крупнейшие из них – 20% «Уралкалия» (цена на Московской бирже в прошлую пятницу – 103,9 млрд руб.) и 17,02% UC Rusal ($765,9 млн на Гонконгской бирже). Консолидированные финансовые показатели группа не раскрывает.
Некоторые активы группы выставлены на продажу давно: уже пару лет "Онэксим" пытается найти покупателя на "Квадру", несколько лет ищет покупателя на "Согласие" и "Ренессанс кредит". Выходить из "Уралкалия" "Онэксим" собирался год назад, в мае 2016 года стало известно, что выкупить долю группы по рыночной стоимости может сам "Уралкалий", добавляет издание.
Руководители крупных медиакомпаний рассказывали после обысков, что Прохоров ищет покупателя и на РБК, а две недели назад появилась информация, что продается "Ренессанс капитал".
В пятницу стало известно, что представители Прохорова ведут переговоры о продаже девелоперской группы ОПИН владельцу Московского кредитного банка Роману Авдееву, рассказали газете несколько человек, знакомых с ходом переговоров, и московский чиновник. Близкий к Авдееву человек не исключает вероятности такой сделки. Пресс-служба ОПИН не подтвердила изданию факт переговоров, представитель Авдеева не стал это комментировать. Решение о продаже девелоперского актива Прохоров принял после истории с РБК, сказал "Ведомостям" близкий к ОПИН человек.