Не угодил Путину: миллиардер Прохоров продает РБК и все активы в России - СМИ

Группа «Онэксим» российского миллиардера Михаила Прохорова распродаст все принадлежащие ей активы. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в структурах группы, а также получивший предложение о покупке некоторых активов собеседник, и знакомый Прохорова.

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По словам источников, «Онэксим» сейчас ищет покупателей сам, не привлекая к этому никаких посредников. Представитель «Онэксима» отказался прокомментировать данную ситуацию.

14 апреля, в день прямой линии с Владимиром Путиным, ФСБ провела в структурах «Онэксима» обыски. Центр общественных связей ФСБ назвал их «оперативными мероприятиями», связанными с расследованием уголовного дела, касающегося банка «Таврический» (его санирует МФК, у Прохорова 47,45% акций). Но неофициально федеральные чиновники и люди, знакомые с руководством «Онэксима», называли другую причину – редакционную политику холдинга РБК, опубликовавшего несколько расследований об офшорных счетах людей из окружения Путина. Меньше чем через месяц после обысков все редакционное руководство РБК ушло в отставку. Связано ли решение продать активы с обысками, собеседники «Ведомостей» не говорят. Ходят слухи, что продажа может быть настоятельной рекомендацией Кремля, но подтверждений этому нет, сообщил один из них. «Нет. Это не так. Полная глупость», – заявил на это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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«Онэксим» владеет активами в горно-металлургической отрасли (UC Rusal, «Уралкалий»), финансах (страховая компания «Согласие», банки «Ренессанс капитал», «Ренессанс кредит», МФК), энергетике («Квадра»), недвижимости (ОПИН), медиа (РБК, «Сноб»). Крупнейшие из них – 20% «Уралкалия» (цена на Московской бирже в прошлую пятницу – 103,9 млрд руб.) и 17,02% UC Rusal ($765,9 млн на Гонконгской бирже). Консолидированные финансовые показатели группа не раскрывает.

Некоторые активы группы выставлены на продажу давно: уже пару лет "Онэксим" пытается найти покупателя на "Квадру", несколько лет ищет покупателя на "Согласие" и "Ренессанс кредит". Выходить из "Уралкалия" "Онэксим" собирался год назад, в мае 2016 года стало известно, что выкупить долю группы по рыночной стоимости может сам "Уралкалий", добавляет издание.

Руководители крупных медиакомпаний рассказывали после обысков, что Прохоров ищет покупателя и на РБК, а две недели назад появилась информация, что продается "Ренессанс капитал".

В пятницу стало известно, что представители Прохорова ведут переговоры о продаже девелоперской группы ОПИН владельцу Московского кредитного банка Роману Авдееву, рассказали газете несколько человек, знакомых с ходом переговоров, и московский чиновник. Близкий к Авдееву человек не исключает вероятности такой сделки. Пресс-служба ОПИН не подтвердила изданию факт переговоров, представитель Авдеева не стал это комментировать. Решение о продаже девелоперского актива Прохоров принял после истории с РБК, сказал "Ведомостям" близкий к ОПИН человек.