Реформа таможни должна искоренить коррупцию в этой сфере - Гройсман

Об этом в своем обращении к гражданам в социальной сети Facebook сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы начали реформу таможни. И сейчас с нами работают наши американские партнеры. Это стало возможным после моего визита в США, когда мы получили поддержку. Нам нужно изменить систему, побороть коррупцию. Важно изменить систему и уничтожить коррупцию как явление», - отметил премьер.

Гройсман также отметил, что искоренить коррупцию нужно и в других сферах. Как пример он привел газовую отрасль.

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«Всегда эта сфера была коррумпирована, она всегда была интересна для олигархов, которые зарабатывали на ней свои миллионы и миллиарды. И сейчас тоже важно изменить эту систему. Мы начинаем программу восстановления добычи газа. Мы будем самыми эффективными в Европе, но на это требуется время», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 30 июня в Украине начала работу техническая миссия таможенной и пограничной службы США, задача которой - предоставить Украине консультационную помощь в части проведения реформы таможенной службы. О приезде миссии в Украину стороны договорились еще в мае во время переговоров премьера Гройсмана с комиссаром Бюро по таможенным вопросам и охране границ США Гилом Керликовське, а также во время недавней встречи Гройсмана с вице-президентом США Джо Байденом, которая состоялась в рамках визита украинской правительственной делегации в Вашингтон.

Как ожидается, миссия будет работать в Украине до 11 июля и сформирует пошаговый план действий по реформированию таможни.