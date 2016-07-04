Консолидированная прибыль "ПриватБанка" по итогам 2015 года составила 275 миллионов

Консолидированная прибыль «ПриватБанка» по итогам 2015 года выросла на 11,4% и составила 275 млн грн.

Об этом говорится в консолидированном аудированном годовом отчете банка, опубликованном на сайте.

Согласно отчетности, подготовленной по международным стандартам и подтвержденной одной из ведущих мировых аудиторских компаний PWC, капитал банковской группы «ПриватБанка» по итогам 2015 года составил 29,045 млрд грн, активы – 247,934 млрд грн.

Адекватность капитала банка по международным стандартам финотчетности по итогам 2015 года выросла с 13,7% до 14,9%, а согласно регулятивным требованиям НБУ, показатель адекватности капитала «ПриватБанка» составил 11% при нормативе не менее 10%.

«ПриватБанк» является лидером украинского рынка. По данным исследования рынка банковских услуг для физических лиц, проведенного компанией GFK Ukraine в четвертом квартале 2015 года, услугами «ПриватБанка» пользуются 48,4% клиентов банков, а для каждого третьего украинца (39,3% опрошенных) «ПриватБанк» является основным банком. Доля корпоративных клиентов, которые пользуются услугами «ПриватБанка», составляет 42,6%.