В Минэкономразвития подсчитали долю теневой экономики – 40% ВВП

Уровень теневой экономики в 2015 году составил 40% официального ВВП, говорится в специальном исследовании Министерства экономического развития и торговли Украины.

«С одной стороны, теневые доходы всех субъектов хозяйствования являются источником неравномерности в распределении доходов между различными слоями населения и секторами экономики, вызывая нарастание социальных противоречий и экономических дисбалансов, - говорится в исследовании. - С другой стороны, теневая экономика выступает в роли "амортизационной подушки", смягчая влияние от неблагоприятных условий ведения бизнеса, в которых вынуждены работать отечественные субъекты хозяйствования».

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В то же время, неоспоримым, по оценкам Минэкономразвития, является тот факт, что значительные объемы теневой экономики - это фактор углубления дисбалансов и один из крупнейших вызовов экономической безопасности страны.

В Минэкономразвития напомнили, что тенденция к росту теневого сектора экономики начала активно прослеживаться в 2013 году и усилилась в 2014 году в связи с военным конфликтом на востоке, а также возросшими девальвационными и общими макрофинансовыми рисками. В то же время, усилия правительства по достижению макрофинансовой стабилизации дали эффект к концу 2015 года, и это переломило ситуацию.

«К концу 2015 года уровень теневой экономики составил 40% от ВВП, что на 3 процентных пункта меньше показателя 2014 года, - говорится в исследовании Минэкономразвития. - Однако детенизация экономики в Украине в 2015 году сдерживалась рядом проблем, которые негативно сказались на показателях экономического развития страны в целом. Это, в частности: значительное налоговое бремя на корпоративный сектор на фоне высокой стоимости привлечения кредитных ресурсов, неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура на ключевых товарных рынках, сокращение внутреннего спроса, рост расходов на импортное сырье и материалы из-за девальвации национальной валюты».

Не менее значимыми были также инвестиционные риски, обострение отношение с Россией, остановка производственных мощностей, разрыв логистических связей, а также рост контрабанды из неподконтрольных территорий.

«Процесс детенизации экономики будет результативен только в случае создания государством благоприятных условий для наращивания деловой активности благодаря улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в стране», - говорится в исследовании.

Ранее глава правительства Владимир Гройсман отмечал, что эффективная борьба с теневой экономикой позволит привлечь на благо граждан Украины не менее 1 трлн грн, которые на текущий момент обращаются в тени.