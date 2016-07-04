Украинцы с начала года уплатили более 340 миллионов налога с пенсий

В государственный бюджет Украины в январе-июне от налогообложения пенсий поступило 341,1 миллиона гривень, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, сумма уплаченного указанного налога в 2015 году составила 1,08 миллиарда гривень.

ГФС напомнила, что с 1 июля текущего года не облагаются пенсии, не превышающие десять размеров прожиточного минимума, установленного на 1 января отчетного налогового года, для лиц, утративших трудоспособность (в 2016 году - это 10 740 гривень).

Если же гражданин получает пенсию превышающую установленную норму, то сумма превышения будет облагаться налогом по ставке 18% и 1,5% соответственно.

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По расчетам ГФС, поступления НДФЛ от налогообложения пенсий до конца года составят 36 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, c 1 марта 2014 года в Украине облагаются налогом на доходы граждан пенсии, в три раза превышающие минимальную зарплату. По состоянию на 1 января 2016 года эта сумма составляла 4 134 гривни, а с 1 мая - 4 350 гривень. Если пенсия человека превышает данную сумму, он обязан уплатить налог 15% от разницы между размером пенсии и тремя минимальными зарплатами. Также действует ограничение для работающих пенсионеров, которые получают 85% от пенсии, если она превышает 1611 гривень.

2 июня Верховная Рада приняла закон о повышении уровня облагаемых налогом пенсий до 10 740 гривень с 4 350 гривень и установила ставку налогообложения в 18% от суммы превышения, при этом оставив ограничение выплат работающим пенсионерам. 10 июня президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.