В компании Прохорова отрицают распродажу всех российских активов

Группа "Онэксим" Михаила Прохорова назвала некорректными сообщения о якобы планирующейся распродаже всех ее российских активов, сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление гендиректора компании Дмитрия Разумова.

"Делать на основании факта переговоров вывод о "распродаже всех активов в России" некорректно. Никаких "решений" на эту тему нами не принималось", - говорится в заявлении.

По его словам, компания все время ведет переговоры о покупке и продаже активов и о привлечении партнеров в отношении тех или иных активов, причем некоторые из этих переговоров продолжаются несколько лет.

"Группа была, есть и будет важным игроком на российском рынке, сохраняя стратегический интерес к инвестициям в нашей стране", - подчеркивает издание.

В понедельник газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на свои источники, что Михаил Прохоров продает все принадлежащие ему активы, в том числе и медиахолдинг РБК.

По данным издания, Прохоров ищет покупателей на свои активы самостоятельно. Речь идет о UC Rusal, "Уралкалии", страховой компании "Согласие", банках "Ренессанс Капитал", "Ренессанс Кредит", МФК и других активах.

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Один из собеседников "Ведомостей" отметил, что планы продать активы связывают с "настоятельной рекомендацией Кремля", но подтверждений этому нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о давлении на Прохорова "абсолютной глупостью" и заявил, что об этом не может быть и речи.

В середине апреля в здании группы компаний "Онэксим" на Тверском бульваре в Москве прошли обыски. Как сообщила ФСБ, в результате проверки офисов были получены сведения о нарушении требований налогового законодательства коммерческими структурами.