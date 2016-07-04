ЕЦБ советует Британии поскорее определиться с дальнейшим "планом действий"

Представители Европейского Центробанка (ЕЦБ) призывают Великобританию как можно быстрее определиться с планом дальнейших действий после решения страны о выходе из Евросоюза (Brexit), сообщает Росбалт.

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"По словам главного экономиста и члена правления ЕЦБ Петера Прата, неопределенность, возникшая в результате решения Великобритании о выходе из ЕС, может негативно сказаться на доверии, как бизнеса, так и потребителей в еврозоне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он призвал власти Великобритании и ЕС без промедления двигаться к заключению договоренностей.

При этом Прат подтвердил, что ЕЦБ "четко нацелен" на обеспечение усиления инфляции и защиту финансовой стабильности в еврозоне.

23 июня 2016 года в Великобритании прошел плебисцит, по итогам которого победили евроскептики. После подсчета результатов голосования во всех 382 округах сторонники выхода страны из Евросоюза получили 51,9% голосов. Итоги референдума были неожиданными и спровоцировали панику на мировых рынках. При этом большинство участников рынка делали ставки на сохранение страны в блоке.