В Bloomberg оценили потери экономики Евросоюза от Brexit

Проведенный Bloomberg опрос экономистов показал, что из-за Brexit совокупные потери для роста ВВП еврозоны составят около 0,6% за период с 2016 по 2018 год. Это соответствует 66 миллиардам долларов утерянного роста экономики

К концу 2018 года страны еврозоны недосчитаются почти 0,6% роста ВВП из-за последствий референдума о выходе Великобритании из ЕС.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос экономистов, проведенный американским агентством Bloomberg.

За основу расчетов аналитики взяли последние прогнозы ЕЦБ, которые регулятор обнародовал в начале июня - то есть еще до решения британцев выйти из Евросоюза. Несмотря на то, что процесс выхода продлится не меньше двух лет и пока даже не стартовал, негативное влияние итогов референдума на экономику ощущается уже сейчас.

В итоге, подсчитали эксперты, рост ВВП 19 стран еврозоны в текущем году составит 1,5% вместо 1,6%; в 2017 будет замедлится до 1,4% (против запланированных 1,7%), а по итогам 2018 года составит 1,55% (против опять же ожидаемых регулятором 1,7%).

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Свой новый прогноз европейский регулятор опубликует лишь в сентябре. Однако на прошлой неделе глава ЕЦБ Марио Драги, выступая на заседании Евросовета, признал, что выход Великобритании из ЕС и связанный с этим сложный и непредсказуемый процесс переговоров будут стоить экономике еврозоны 0,3–0,5% ВВП.

По версии же Bloomberg, эта цифра за три последовательных года по 2018 год включительно составит не менее 0,55%. Используя также данные статистического агентства Eurostat о ВВП европейских стран, агентство заключает, что эти 0,55% утерянного роста в реальном выражении составят не менее 66 миллиардов долларов.

На этом фоне уже 80% опрошенных экономистов полагают, что программа "количественного смягчения" (QE) ЕЦБ будет не просто сохранена, но даже расширена. Сейчас европейский регулятор скупает ценные бумаги в масштабе 80 миллиардов евро ежемесячно, "впрыскивая" деньги в экономику. В последний раз программа QE была расширена в начале марта - до этого она составляла 60 миллиардов евро в месяц.