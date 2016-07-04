Нацбанк укрепил официальную гривню до 24,81 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2481,5823 (4 июля – 2482,1412)

100 EUR – 2763,9864 (4 июля – 2763,8642)

10 RUR – 3,8967 (4 июля – 3,8773)

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Как сообщал УНИАН, 4 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,81/24,83 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,6284/27,6482 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3884/0,3890 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,8158 гривни/доллар, к этому часу заключено 326 сделок на сумму 285,38 миллиона долларов.