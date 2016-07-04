Украина завтра поднимет вопрос новых торговых ограничений со стороны России в ВТО - торгпред

Украина завтра поднимет вопрос новых торговых ограничений со стороны России во Всемирной торговой организации, направив информационные письма странам-членам ВТО.

Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на брифинге в Киеве.

“Мы будем поднимать этот вопрос в международных организациях, в том числе - во Всемирной организации торговли. Завтра мы разошлем информационные письма (странам-членам ВТО - УНИАН)”, - сказала она.

Также Микольская отметила, что Украина проведет переговоры с торговыми партнерами для получения поддержки в рамках ВТО.

“Мы хотим поддержки наших торговых партнеров для того, чтобы Российская Федерация отменила введенные меры. Если Российская Федерация адекватно не отреагирует, – а мы понимаем, что, скорее всего, адекватно не отреагирует, – для этого мы готовим запрос на инициирование спора (в ВТО - УНИАН) для того, чтобы заставить РФ снять ограничения”, - подчеркнула торгпред.

По словам Микольской, Украина также поднимет вопрос торговых ограничений на заседании совета по торговле товарами ВТО ориентировочно 6 июля и на генеральном совете ВТО в конце июля.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Россия ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинских товаров по своей территории. Они, в частности, предусматривают продолжение продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Киргизстан, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.

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Действия российской стороны были во многом предсказуемыми. В частности, 24 июня Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстана рекомендовало перевозчикам, осуществляющим международные перевозки с территории Украины на территорию Казахстана, с 1 июля 2016 года организовывать доставку грузов по альтернативным маршрутам в обход территории России. В частности, Казахстан предложил воспользоваться следующими маршрутами: через Грузию, Азербайджан и по Каспийскому морю в казахстанский порт Актау, а также через Турцию, Иран, Туркменистан и Узбекистан.

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года. По разным оценкам, потери украинских производителей от введенных Россией санкций превысили 1 миллиард долларов.