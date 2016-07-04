S&P: Россия может стать лидером среди стран-должников из-за старения населения

Россия рискует через 35 лет стать лидером по уровню долговой нагрузки, которая может достичь 262% ВВП, в отсутствие решения проблемы старения населения и растущих социальных расходов.

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на международное рейтинговое агентство S&P.

"S&P прогнозирует, что общая численность населения России сократится на 10% к 2050 году до 129 миллионов человек, доля пожилых людей старше 65 лет вырастет до 21% с 13%, а трудоспособного - упадет до 61% с 70%", - говорится в сообщении.

По оценке агентства, при сохранении политики доля "возрастных" расходов будет неуклонно расти в течение следующих 35 лет до 19% ВВП к 2050 году с 13% в 2015 году.

Читайте такжеВсемирный банк дал прогноз по России: нищая старость, без нефти и резервов до 2050 года

"Такая динамика указывает на ухудшение бюджетной позиции России в долгосрочной перспективе. Наш анализ свидетельствует о том, что в отсутствие политики сдерживания расходов и структурных реформ, объем государственного долга России может вырасти до 262% ВВП к 2050 году и будет одним из самых высоких в мире", - говорится в докладе S&P.

Это будет оказывать понижающее давление на рейтинги в среднесрочной и долгосрочной перспективе, которые при таком развитии событий останутся в спекулятивной категории в течение всего периода до 2050 года.

При этом, отметили в S&P, такой сценарий представляется маловероятным, и власти, скорее всего, не позволят дефициту бюджета и уровню долговой нагрузки выйти из-под контроля. Однако, подчеркивает агентство, последние действия властей, которые три года подряд изымали пенсионные накопления граждан, не способствуют устойчивости пенсионной системы.