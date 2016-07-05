Суд запретил "Фирме "ХАС" Онищенко тратить деньги, кроме как на налоги и зарплату

Суд частично удовлетворил представление Гадячской объединённой государственной налоговой инспекции Государственной фискальной службы Украины и остановил все расходные операции «Фирмы «ХАС», которая принадлежит народному депутату Александру Онищенко, с банковских счетов в «Ощадбанке», «Диамантбанке», «Укргазбанке», «УкрСиббанке» и «Сбербанке», разрешив только выплаты по заработной плате, уплату налогов и налогового долга, которые были ранее определены органами Фискальной службы.

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Об этом говорится в постановлении Киевского окружного административного суда от 29 июня 2016 года.

«Представление Гадячской объединённой государственной налоговой инспекции – удовлетворить частично… Остановить расходные операции с банковских счетов «Фирмы «ХАС», как уполномоченного лица по договору о совместной деятельности, в «Ощадбанке», «Диамантбанке», «Укргазбанке», «УкрСиббанке» и «Сбербанке» кроме операций по выдаче заработной платы и уплаты налогов, сборов, единого взноса, а также определенных контролирующим органом денежных обязательств плательщика налогов и погашения налогового долга», - говорится в постановлении суда.

Также суд постановил, что такой запрет на проведение расходных операций будет действовать, пока не будет составлен акт описи имущества компании, которое станет налоговым залогом, или пока компания сама не выплатит органам Фискальной службы 288,5 млн грн налогов.

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«Приостановка расходных операций на счетах «Фирмы «ХАС» действуют до дня составления акта описи имущества в налоговый залог… с целью погашения этого долга или акта об отсутствии имущества, которое может быть описано в налоговый залог, или погашения налогового долга в сумме 288,5 млн грн в полном объеме», - отмечается в постановлении суда.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года народный депутат Украины Татьяна Чорновил заявила, что компания «ХАС», принадлежащая народному депутату Александру Онищенко, уклоняется от уплаты налогов при продаже природного газа, который был ею получен в рамках договоров о совместной деятельности с крупнейшей газодобывающей компанией страны «Укргазвыдобування».

В начале февраля глава «Укргазвыдобування» Олег Прохоренко заявил, что хочет через суд расторгнуть почти все договоры о совместной деятельности, по которым часть месторождений компании была отдана частным инвесторам.

По его словам, в 2015 году частные инвесторы не выполнили свои обязательства по объемам инвестиций в данные месторождения, что привело к падению добычи газа на 360 млн кубометров - до 1,159 млрд кубометров. По словам директора по правовым вопросам «Укргазвыдобування» Елены Кобец, госкомпания фиксировала невыполнение операторами (партнерами по вышеупомянутым договорам) планов добычи, а также факты неполной уплаты налогов государству.

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15 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура инициировала арест и привлечение к ответственности нардепа Онищенко, подконтрольные структуры которого реализовывали ряд незаконных схем по реализации природного газа, добытого в совместной деятельности с госкомпанией «Укргазвыдобування».

16 июня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил на рассмотрение в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко.

5 июля Государственная фискальная служба Украины наложила арест на имущество «Укргазвыдобування» на сумму 1,8 млрд грн в связи с наличием налогового долга в пределах договоров о совместной деятельности.