ПриватБанк стал единственным украинским в топ-1000 мировых банков

ПриватБанк стал единственным украинским банком, который в 2016 году вошел в число крупнейших мировых банков в авторитетном банковский рейтинге Tор 1 000 World Banks, публикуемом ежегодно британским The Banker.

Как сообщает The Banker в своем июльском выпуске, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, ПриватБанк остается крупнейшим банком Центральной и Восточной Европы и занимает 627-ю позицию среди 1 000 крупнейших банков мира.

Рейтинг Tор 1 000 World Banks, который уже более полувека рассчитывается экспертами The Banker на основе данных о капитале и активах банков, считается одним из самых уважаемых в финансовом мире.

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ПриватБанк является лидером украинского рынка. По данным исследования рынка банковских услуг для физических лиц, проведенного компанией GFK Ukraine в четвертом квартале 2015 года, услугами ПриватБанка пользуются 48,4% клиентов банков, а для каждого третьего украинца (39,3% опрошенных) ПриватБанк является основным банком. Доля корпоративных клиентов, которые пользуются услугами ПриватБанка, составляет 42,6%.

Консолидированная прибыль ПриватБанка по итогам 2015 года выросла на 11,4% и составила 275 млн грн. Согласно отчетности, подготовленной по международным стандартам и подтвержденной одной из ведущих мировых аудиторских компаний PWC, капитал банковской группы ПриватБанка по итогам 2015 года составил 29,045 млрд грн, активы – 247,934 млрд грн. Адекватность капитала банка по международным стандартам финотчетности по итогам 2015 года выросла с 13,7% до 14,9%, а согласно регулятивным требованиям НБУ показатель адекватности капитала ПриватБанка составил 11% (норматив – не менее 10%).