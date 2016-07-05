Последствия Brexit: британский фунт обновил минимум к доллару за 31 год

Курс фунта стерлингов к доллару на торгах во вторник опустился на 1,3%, установив новый минимум более чем за 30 лет. Около 12:00 стоимость британской валюты снизилась до $1,3115 за £1 — это самый низкий уровень с 1985 года, пишет РБК.

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Курс фунта к евро во вторник снижался на 1,1%, до £0,8485 за €1, достигая самого низкого уровня с октября 2013 года.

В последний раз фунт обновлял минимум к доллару в понедельник, 27 июня. Тогда фунт подешевел до $1,3118 за £1. 23 июня, когда в Великобритании проходил референдум по вопросу членства страны в ЕС, фунт торговался на отметке $1,5.

После того, как утром 24 июня стало известно о поражении противников Brexit на референдуме, курс фунта обвалился более чем на 10%, упав до уровня 1985 года.