Гройсман ожидает в этом году $12 миллиардов финпомощи, включая $4 миллиарда от МВФ

Украина рассчитывает в текущем году получить из всех источников порядка 12 млрд долл. финансовой помощи, включая около 4 млрд долл. по линии Международного валютного фонда. Об этом в интервью Bloomberg сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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«Глава правительства Украины ожидает, что страна получит 12 млрд долл. международной помощи в этом году. Эта цифра включает 4 млрд долл. кредита от МВФ, а также средства, которые должны быть направлены в Украину по двухсторонним договоренностям, в том числе с правительством США», - отмечает издание.

При этом, как подчеркивает Bloomberg, ключевая реформа, которую ждут от правительства Гройсмана, - это реформа пенсионной системы. «Существующая система, которая позволяет шахтерам или прокурорам выходить на пенсию в раннем возрасте, больна», - цитирует Гройсмана Bloomberg. По его мнению, существующая система позволяет выплачивать пенсионерам мизерные средства, которых едва хватает для выживания. «Нам нужно изменить систему»,- сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, в январе текущего года экс-министр финансов Украины Наталья Яресько отмечала, что Украина в текущем году планирует привлечь от международных финансовых организаций порядка 10 млрд долл., включая 5,8 млрд долл. от Международного валютного фонда и более 1,5 млрд долл. по новым кредитным программам от Всемирного банка.

По состоянию на текущий момент, Украина уже получила 1 млрд долл. в форме госгарантий от правительства США, которые пока не конвертированы в евробонды. Кроме того, в июле Украина рассчитывает получить третий транш кредита по программе с МВФ, одобренной в марте прошлого года. Размер транша может составить от 1 до 1,7 млрд долл. - в зависимости от решения Совета директоров МВФ.

Вопрос пенсионной реформы является приоритетным для работы украинского правительства, однако модель изменений, в том числе по повышению пенсионного возраста, пока обсуждается. В правительстве ожидают, что окончательный вариант реформы пенсионной системы в Украине будет разработан до конца текущего года при активном участии специалистов Международного валютного фонда.