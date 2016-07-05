Резервного фонда России не хватит для покрытия "дыры" в бюджете-2017 - Reuters

Россия израсходует остаток Резервного фонда в 2017 году и начнет тратить Фонд национального благосостояния (ФНБ), который за три года сократится почти на 27,4 миллиарда долларов, одновременно в четыре раза увеличив заимствования на внутреннем рынке, чтобы свести концы с концами, сообщает Reuters.

"Из материалов к бюджету на 2017-2019 годы, имеющихся в распоряжении Reuters, следует, что в следующем году Резервный фонд обнулится, а из ФНБ на покрытие дефицита бюджета Минфин планирует взять 12,2 миллиарда долларов в 2017 году, 13,8 миллиарда долларов в 2018 и 1,3 миллиарда долларов в 2019 году. Таким образом, через три года он сократится до 46,6 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

В Резервном фонде РФ, который Минфин второй год активно использует для латания дыры в казне, осталось 38,6 миллиарда долларов. Фонд национального благосостояния на 1 июля составил 73,4 миллиарда долларов, из которых более 23,5 миллиарда долларов размещено в ВЭБе и других проектах.

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Чистые внутренние заимствования в соответствии с проектировками вырастут до 1,29 триллиона рублей в 2017 году с 300 миллиардов в 2016 году. В 2018-2019 годах они увеличатся до 23 миллиарда и 22,6 миллиарда долларов соответственно.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов говорил ранее, что Минфин может в 2017 году увеличить объем чистых заимствований (за вычетом средств на погашение долга) до 15,7 миллиарда долларов.

Минфин предложил зафиксировать номинальные расходы бюджета на три года на уровне 246,5 миллиарда долларов, что приведет к их сокращению в реальном выражении.

Накануне проектировки бюджета обсуждала бюджетная комиссия правительства во главе с российским премьером Дмитрием Медведевым.