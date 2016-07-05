Нацбанк изменил подход к оценке банками кредитного риска

Национальный банк Украины усовершенствовал подход к оценке банками ожидаемых потерь от кредитных рисков, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ № 351.

"Диагностическое обследование крупнейших 20 банков показало, что банки часто переоценивали финансовые возможности заемщиков и медлили с признанием активов проблемными. После вступления в действие нового положения эта практика уйдет в прошлое. Кредитные риски банков должны признаваться своевременно и в полном объеме. Только в таком случае мы иметь реальную картину уровня капитализации банковского сектора ", - цитируются в сообщении слова заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой.

В сообщении отмечается, что положение устанавливает четкие детализированные правила и общие принципы оценки кредитного риска.

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"Внедрение нового положения практически сделает невозможным кредитование банками финансово несостоятельных предприятий и приобретение ценных бумаг некачественных эмитентов, что было общераспространенной практикой в прошлом", - цитируются в сообщении слова директора Департамента финансовой стабильности НБУ Виталия Ваврищука.

Регулятор отметил, что положение будет применяться в тестовом режиме с 1 сентября 2016 года и станет обязательным к исполнению с 03 января 2017 года.

Как сообщал УНИАН, доля просроченной задолженности по кредитам в работающих украинских банках за май 2016 года выросла на 0,8 п.п. – до 24,3% по состоянию на 1 июня, с начала года доля просроченной задолженности по кредитам в работающих банках Украины выросла на 2,2 п.п.