Банк Англии прогнозирует трудные времена финсистеме Британии после Brexit

Риски, относящиеся к Brexit, уже начали проявляться, ссобщает РБК со ссылкой на заявление главы Банка Англии Марка Карни.

После референдума о выходе Великобритании из ЕС последует период неопределенности, в ходе которого стране придется адаптироваться к новой среде, стране понадобится время для того, чтобы наладить новые отношения с Евросоюзом и с остальным миром, отмечается в очередном докладе Банка Англии о положении финансовой системы страны, публикуемом дважды в год.

"На этом фоне ожидается некоторая волатильность на рынках и в экономике", - говорится в документе. В этих условиях регулятор прогнозирует сложности в финансовой системе страны.

"Число уязвимых домохозяйств может возрасти из-за непростого экономического прогноза", - сказал глава Банка Англии Марк Карни в ходе сегодняшнего пресс-брифинга, посвященного выходу доклада. При этом Карни анонсировал меры, которые регулятор готов принять для стабилизации ситуации.

В частности, Центробанк планирует пересмотреть свое мартовское решение об увеличении требований о достаточности капитала банков. Снижение этого норматива на 5,7 миллиарда фунтов стерлингов позволит британским финансовым учреждениям высвободить 150 миллиардов фунтов стерлингов (197 миллиардов долларов), которые могут быть направлены на кредитование компаний и домохозяйств. Кроме того, регулятор смягчил требования к страховым компаниям в части адаптации к новым правилам ЕС, принятым в начале года, чтобы предотвратить распродажи корпоративных облигаций и уменьшить нагрузки на бизнес.

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В докладе обозначены пять ключевых рисков, за которыми будет внимательно следить центробанк в целях обеспечение бесперебойного функционирования финансовой системы, рынков и доступности кредитных средств: снижение инвестиционной привлекательности британских активов; изменения в бюджетных расходах, которые могут ухудшить кредитные условия для бизнеса; увеличение числа уязвимых домохозяйств и проциклическое поведение инвесторов, приобретающих недвижимость с целью сдачи в аренду; прогноз мировой экономики; уменьшение ликвидности на основных финансовых рынках.

По мнению регулятора, ухудшение инвестиционной привлекательности британских активов может усилить понижательное давление на валютный курс. Сектор коммерческой недвижимости особенно уязвим перед изменением предпочтений инвесторов, отмечается в докладе.