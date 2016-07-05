В Минюсте говорят, что за полгода спасли от рейдеров имущество на 125 миллиардов

Комиссия при Министерстве юстиции Украины по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации имущественных прав и бизнеса с начала года предотвратила попытки рейдерского захвата имущества на сумму более 125 млрд грн.

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Об этом на своей странице в Facebook написал министр юстиции Павел Петренко.

«Более 125 млрд грн - такова стоимость имущества, которое за полгода спасла от рейдерского захвата специальная комиссия при Минюсте. Это стало возможным благодаря принятию разработанных Минюстом законодательных инициатив. Изменения ввели действительно действенный и быстрый механизм борьбы с захватом имущества рейдерами», - написал министр.

Он отметил, что если раньше подобные жалобы рассматривались лишь судами, что затягивалось на годы, то сейчас специально созданная комиссия по заявке владельцев имущества рассматривает жалобы и принимает решение в течение 30 дней.

«С начала года к нам было направлено более 900 соответствующих жалоб. 130 из них удовлетворено, регистрационные действия отменено, а нечистые на руку регистраторы лишены доступа к реестру», - отметил Петренко.

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Он добавил, что материалы всех таких дел Минюст передает в правоохранительные органы.

«Я призываю всех представителей бизнеса, которые стали жертвами незаконных действий нечистых на руку регистраторов, немедленно обращаться в Минюст, чтобы мы могли как можно быстрее отреагировать и обеспечить защиту прав собственности на имущество», - написал министр.

Как сообщал УНИАН, в рамках реформы государственной регистрации бизнеса и недвижимости Министерство юстиции с 1 мая текущего года полностью передало свои функции в данной сфере районным госадминистрациям, городским советам, частным нотариусам и другим аккредитованным субъектам. В то же время, чтобы предотвратить возможные ошибки и злоупотребления на начальном этапе реформы, Минюст создал специальную комиссию, которая занимается внесудебным рассмотрением жалоб в данной сфере.

В то же время, комиссия не подменяет собой суд. Она рассматривает лишь само регистрационное действие и, если выявляет нарушения при его совершении, отменяет такое регистрационное действие. По мнению представителей Минюста, это существенно снижает опасность совершения рейдерских атак при помощи нотариусов или других аккредитованных регистраторов.

При этом, если дело касается корпоративного спора или других вопросов, а регистрационное действие было совершено по правилам, то для его обжалования все равно придется обращаться в суд. Это, например, касается тех случаев, когда нотариус не знал и не мог знать, что какие-то из подаваемых документов подделаны.

Точно так же комиссия не рассматривает жалобы на те регистрационные действия, которые совершены по предписанию суда. Комиссия отменяет лишь те регистрационные действия, в которых выявлены четкие нарушения, а случаи, когда однозначно определить, было ли нарушение со стороны регистратора, невозможно, придется рассматривать в суде.