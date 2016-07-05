В России из-за кризиса бюджетные расходы заморозят до 2020 года

Предложение Минфина России о заморозке расходов федерального бюджета в номинальном выражении на три года было одобрено на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, сообщают «Ведомости».

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Минфин предложил зафиксировать расходы бюджета в 2017–2019 гг. на уровне 15,78 трлн руб. в год (меньше, чем уточненные расходы на 2016 г).

«Никаких решений не принято, комиссия таких решений не принимает. Были заслушаны предложения Минфина», – говорит пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова. Но с самим подходом все согласились, фактически предложение одобрено, поясняет участник совещания: «Хотя каждый министр выступил и многие жаловались, что денег на все расходы им не хватит. Эти замечания будут обработаны и в четверг представлено решение».

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«Подход одобрен; возможно перераспределение внутри программных статей», – говорит другой федеральный чиновник: с замораживанием расходов согласен и президент. Конкретные цифры будут уточняться, заключает он.

По предложению Минфина, расходы по 36 из 42 госпрограмм (примерно полбюджета) сокращаются даже в номинальном размере. Исключение – расходы на пенсии, экономическое развитие и управление госфинансами (госдолг).