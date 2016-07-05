Украинцы в июне снова продали почти в 10 раз больше валюты, чем купили

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины в июне составила 381 млн долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

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Согласно приведенным данным, в июне банки продали наличной валюты населению на 44,5 млн долл., купили – на 425,5 млн долл.

Чистая продажа наличной валюты населением с начала года составила 1,565 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины в мае составила 319,2 млн долл.

Чистая продажа наличной иностранной валюты населением в 2015 году составила 1,55 млрд долл.