Украинцы в июне снова продали почти в 10 раз больше валюты, чем купили
16:39, 05 июля 2016Финансы
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Банки продали наличной валюты населению на 44,5 млн долл., купили – на 425,5 млн долл.
REUTERS
Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины в июне составила 381 млн долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.
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Согласно приведенным данным, в июне банки продали наличной валюты населению на 44,5 млн долл., купили – на 425,5 млн долл.
Чистая продажа наличной валюты населением с начала года составила 1,565 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины в мае составила 319,2 млн долл.
Чистая продажа наличной иностранной валюты населением в 2015 году составила 1,55 млрд долл.
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