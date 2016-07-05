ЕЦБ представил новую банкноту номиналом 50 евро (фото, видео)

Европейский центробанк (ЕЦБ) во вторник, 5 июля, представил обновленную купюру номиналом 50 евро. Ее запустят в обращение с 4 апреля 2017 года. К тому времени банки должны подготовиться к использованию новой купюры, в частности, настроить свои банкоматы.

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Старые банкноты будут находиться в обращении, пока их не будет полностью изъято. Цель обновления - усилить защиту банкнот от подделки, передает «Немецкая волна».

Пятерки, десятки и двадцатки ЕЦБ уже обновил и запустил в оборот. Обновленные банконоти номиналом 100 и 200 евро должны ввести в оборот до конца 2018 года. "Мы уже готовим следующие номиналы банкнот", - сказал член дирекции ЕЦБ Ив Мерш, цитирует агентство dpa.

Купюра номиналом 50 евро является самой популярной. Более восьми миллиардов полтинников находящихся в обращении. Это около 45 процентов всех евробанкнот.

Как сообщалось, в мае Совет ЕЦБ решил, что банк больше не будет печатать банкноты номиналом в 500 евро из-за опасения, что злоумышленники активно используют их для отмывания грязных средств и даже для финансирования террористической деятельности.