Отраслевые бизнес-ассоциации выступили против внедрения нового налога на отходы упаковки

Об этом представители данных организаций заявили на пресс-конференции в Киеве.

«Компании-члены Американской торговой палаты обеспокоены внесением в Верховную Раду пакета законопроектов №4835, №4836, №4837, №4838, которые предусматривают введение нового налога с упаковки», - сказал Президент Американской торговой палаты Андрей Гундер, добавив, что их принятие может привести к негативным экономическим последствиям в стране.

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По мнению присутствующего на пресс-конференции главы Союза молочных предприятий Украины Вадима Чагаровского, внедряемый налог приведет к дополнительным расходам потребителей товаров в виде роста цен, так как у производителей товаров в упаковке не будет финансовой возможности его платить.

«По нашим подсчетам в год дополнительно нужно будет еще 6,6 миллиардов грн уплатить данного налога производителям товаров в упаковке. Мы против этого», - сказал он.

Чагаровский добавил, что, согласно условиям предлагаемого налога, только за бутылку молока нужно будет дополнительно уплатить 0,17 грн.

Присутствующая на пресс-конференции заместитель директора Европейской бизнес-ассоциации Светлана Михайловская сообщила, что компании-члены ее организации также не поддерживают данные законопроекты, так как существует риск непрозрачного и нецелевого использования средств от нового налога.

Вместе все участники пресс-конференции отметили, что альтернативой введению налога на упаковки является принятие законопроекта №4028 «Об упаковке и отходах упаковки», предусматривающего ответственность производителей за раздельный сбор отходов, их переработку и утилизацию.

«Бизнес готов брать на себя ответственность и отвечать перед обществом и государством за утилизацию и переработку упаковки от использованных товаров», - уточнила Михайловская.

В свою очередь вице-председатель Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов на пресс-конференции отметил, что для эффективного управления отходами упаковки государство должно установить нормы их переработки производителями.

«Индустрия предлагает дать государству право устанавливать нормы переработки и утилизации отходов упаковки, которые должны каждый год повышаться. Если эта норма не выполняется, то к предприятию должны применяться существенные санкции. Законопроект №4028 направлен на достижение цели в переработке отходов упаковки», - сказал Соколов.

Справка УНИАН. Американская торговая палата в Украине последовательно поддерживает законопроект №4028, в котором говорится о раздельном сборе отходов производителями и их ответственности за их переработку. Также организация в июне просила Министерство экологии и природных ресурсов поддержать данный документ.

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В свою очередь министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак поддержал инициативы бизнес-ассоциации, предполагающие внедрение европейских подходов к обращению с отходами упаковки.

В законопроекте говорится, что отсутствие эффективной системы сбора отходов ведет к ежегодной потере ресурсов для перерабатывающей промышленности в виде отходов картона и бумаги до 1,6 млн тонн, стекла – 1 млн тонн, полимеров – 0,6 млн тонн.

В развитых странах системы сбора, переработки и утилизации становятся источником постоянно возобновляемых ресурсов. Кроме того, данная сфера создает большое количество рабочих мест.