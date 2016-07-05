С начала года Днепр и область заработали более 7 миллиардов гривень

Это на 30% больше чем за аналогичный период 2015 года и на 15% больше, чем планировали за полгода, сообщил председатель Днепропетровской областной госадминистрации Валентин Резниченко, передает 056.ua. Дополнительно область получила почти миллиард грн. Такое перевыполнение плана позволит увеличить бюджет развития региона.

«Все внеплановые средства будут направлены на развитие общин. На ремонты дорог, детских садов, школ, приобретение медицинского оборудования для больниц », - отметил он.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года поступления в бюджет увеличились на 1,7 млрд грн или на 31%.